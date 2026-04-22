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Tarasconi: “Bene Esg Challenge a Piacenza, qui grandi investimenti ambientali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Siamo molto felici che per questo Esg Challenge si sia scelta Piacenza perché la nostra città negli ultimi anni ha investito in maniera sostanziosa dal punto di vista ambientale, anche se questi investimenti magari non si riconoscono o non si vedono. Iren premia, oggi, giovani che hanno scritto le loro tesi su un tema cruciale che riguarda tutto il mondo, giovani che vengono messi a confronto con il territorio e con le aziende, questo per noi è un grande motivo d’orgoglio”. Lo ha detto la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, alla quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un’iniziativa del Gruppo Iren, organizzata a Piacenza, nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance). 

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