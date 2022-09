Roma, aveva accumulato oltre 600 metri cubi di rifiuti e avviato la costruzione abusiva di un villino: polizia locale denuncia un 24enne

Un’area di oltre 2500 mq, sita in zona Pantano Borghese, quasi al confine con i vicini Comuni di Monte Compatri e Frascati , è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale, al termine delle indagini eseguite dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale): diversi gli illeciti di natura edilizia e ambientale riscontrati, che hanno portato alla denuncia di un uomo di 24 anni.

All’interno del terreno, di proprietà del 24enne, era stata realizzata una vera e propria discarica abusiva, con oltre 600 metri cubi di rifiuti, anche di tipo speciale e pericoloso, accumulati a seguito di una costante attività di trasporto e successivo sversamento di materiali. Oltre all’illecito di natura ambientale, gli operanti hanno potuto rilevare ulteriori irregolarità, legate alla costruzione abusiva di alcune opere con parte del materiale di risulta ricavato dai rifiuti: una fognatura, predisposta per scaricare illegalmente in un fosso, unitamente alla realizzazione, senza alcun titolo autorizzativo, delle fondamenta di un villino, il tutto su un terreno agricolo e pertanto non idoneo alla realizzazione di edifici. Per tale motivo, gli operanti, diretti dal Dott Stefano Napoli, hanno posto sotto sequestro l’intera area, oltre ad una pala meccanica e altre attrezzature utilizzate per compiere le opere abusive. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ad altri presunti responsabili, coinvolti a vario titolo nella gestione illecita dei rifiuti.