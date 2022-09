Arriva a Nettuno lo screening gratuito del diabete: grazie al progetto “Lions for Heath” il 20 settembre farà tappa in piazza Cesare Battisti, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, lo speciale camper sanitario allestito dai medici volontari del Distretto 108L dei Lions Club International per effettuare, con la collaborazione di operatori sanitari della Croce Rossa Italiana Anzio-Nettuno e dal Corpo Infermiere Volontarie della C.R.I., test e consulenze gratuite a chi ne farà richiesta.

Gli interessanti dovranno presentarsi a digiuno e dopo la compilazione di un questionario anamnestico, gli verrà effettuato il test della glicemia che consentirà di verificare la situazione esistente al momento.

In particolare, l’iniziativa rientra in una delle tappe del progetto “100 Piazze per battere il Diabete” che sta portando il Camper della Salute Lions in decine di piazze e luoghi d’aggregazione del Lazio, Umbria e Sardegna per offrire, ad almeno 10mila cittadini, la possibilità di effettuare un test gratuito della glicemia.

Lo scopo dichiarato è quello di individuare casi di diabete misconosciuto, in persone che sottostimano l’importanza di eseguire controlli periodici.

