Roma: il trasbordo in metropolitana diventa un’odissea per una famiglia con ragazzo disabile

Soltanto la scorsa settimana Atac, azienda capitolina del trasporto pubblico di Roma, ha fatto sapere che il 25 % tra ascensori e scale mobili, nelle stazioni metropolitane della Capitale, è fuori uso per motivi diversi. In pratica è fermo un impianto di traslazione su quattro. Così per una famiglia, in vacanza dalla Puglia, il trasbordo sui mezzi pubblici, in particolare sulla linea A della metropolitana, si è trasformato in una vera e propria odissea, documentata sui social network. A raccontarla è il padre di un ragazzo disabile, che si muove in carrozzina, docente alla Lum, Libera università mediterranea, con sede a Bari. Con il nickname “Piersoft” il docente ha mostrato in più video la difficoltà di spostamento, a causa degli impianti fuori servizio, nelle stazioni di Colli Albani, Arco di Travertino e Ottaviano: fermate della linea A della metropolitana.

Il docente ha inserito nei tweet il collegamento al servizio Info Atac spiegando, a più riprese: “Me la faccio a mano a portare mio figlio” e “fermata con montacarichi rotto o inesistente”. Così i video e le fotografie pubblicate dall’uomo sui social sono diventate virali. Tra gli utenti del servizio di trasporto pubblico c’è chi commenta: “L’accessibilità nella metro di Roma è un miraggio”, e chi sbotta: “Una vera vergogna, dovremmo essere tutti lì a urlare con te”. Da Atac così fanno sapere: “Stiamo accertando quanto accaduto soprattutto in relazione alla mancata presenza degli operatori di stazione e che agiremo verso i responsabili”.

A breve, intanto, partiranno lavori per la sostituzione e la fornitura di 35 scale mobili e 20 ascensori nelle stazioni della linea B della metropolitana: pochi giorni fa la giunta capitolina ha approvato il progetto definitivo che contempla uno stanziamento complessivo di oltre 20 milioni di euro. Nel dettaglio le sostituzioni delle scale mobili riguarderanno sei impianti presso la stazione Magliana e altrettanti a Ponte Mammolo, Laurentina e San Paolo; quattro a Garbatella e Piramide; due alla stazione Termini e uno a Colosseo. Per quanto riguarda gli ascensori, cinque saranno sostituiti a Laurentina; tre a Ponte Mammolo; due a Marconi, Garbatella, Piramide, Magliana e San Paolo, uno a Eur Fermi e uno a Eur Palasport.

