“Quale futuro per la Palestina”: a Roma il vertice per un nuovo cammino di Pace

Non una conferenza qualsiasi, non una riunione di propaganda, non un incontro di mera solidarietà, bensì un Forum per scavare nella storia e trovare le cause antiche e recenti del conflitto tra il popolo palestinese e Israele. Un Forum per fare luce sui suoi plurimi aspetti storici, culturali, spirituali e geopolitici.

Il 20 e il 21 aprile prossimi al Centro Congressi Cavour in via Cavour 50 a Roma, le voci di chi in Palestina, in Medio Oriente e nel resto del mondo combatte per una concezione più autentica di libertà, di civiltà, di democrazia e di pace.

Dai movimenti di Resistenza Palestinese, yemenita e araba, alle voci dell’ebraismo anti-sionista come Moni Ovadia e il rabbino Yisroel Dovid Weiss. E ancora storici arabi di fama internazionale come Azzam Tamini, esponenti politici come il parlamentare di Hezbollah Ali Fayyad, il parlamentare del Kuwait Hamad Almatar, Said Bakkali della Gioventù Socialista del Marocco.

Saranno presenti analisti di fama come l’ex ambasciatrice Elena Basile, la russa Faina Gazdieva o esponenti di spicco del movimento internazionale di solidarietà con la Resistenza Palestinese come il libanese Nabil Halak, i palestinesi in Italia come Mohammad Hannoun e Milad Jubran Basir, il cinese Lee Siu Hin, il giordano Ayman Zeidan, gli irlandesi Gary Daly e Tara Ryner O’Grady e il parlamentare Richard Boyd Barret, gli attivisti per i diritti umani come la libanese Mona Abd al Rahman e il nord irlandese Fra Huges.

Inoltre sarà possibile approfondire i temi legati al conflitto tra la Russia e il blocco USA-NATO-UE in Ucraina con intellettuali marxisti come il russo Said Gafurov e il georgiano Temur Pipia, rifugiati politici ucraini, oltre a membri del STOPWW3-International Initiative for Peace, ed altri ancora si collegheranno da remoto.

