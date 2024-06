L’orto didattico dentro la scuola” a Guidonia Montecelio (video)

L’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, nell’ambito del progetto “Giornata dell’agricoltura e della corretta alimentazione”, ha avviato l’iniziativa, che ha interessato tutti gli Istituti comprensivi del territorio, denominata “L’orto didattico dentro la scuola”, finanziata da LAZIOcrea.

Gli istituti del territorio hanno partecipato con entusiasmo al progetto, tanto che, la consegna dei kit “orto didattico” all’interno delle scuole, è stato un vero e proprio successo. Ognuno di loro ha ricevuto, gratuitamente, il materiale necessario per la realizzazione di un orto scolastico, le classi selezionate si sono adoperate per la messa a dimora di piantine, ortaggi e piante aromatiche di vario tipo, all’interno di appositi contenitori in legno.

I bambini sono stati coinvolti nelle diverse fasi della realizzazione dell’orto, dalla semina, alla piantumazione, all’osservazione della crescita delle varie piantine. L’uso del metodo empirico-sperimentale ha permesso di sviluppare in loro la curiosità e quel senso di responsabilità rispetto a quanto piantato.

Il progetto risponde anche all’esigenza di svolgere sempre più momenti all’aria aperta, con attività interattive e istruttive per i bambini, con l’opportunità di esplorare e interagire con la natura stessa. L’apprezzabile successo dell’iniziativa, ha convinto i Dirigenti degli istituti scolastici e l’Amministrazione a proseguire su attività che avvicinino i bambini e le bambine alla natura, all’educazione ambientale e alla corretta alimentazione.