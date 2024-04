Astrotarocchi 2 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 02 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano delle buone opportunita’ che presentano pero’ dei paletti, bisognera’ valutare se questi paletti possono essere superati se si allora potrete andare avanti, diversamente bisognera’ cambiare strategia, e comunque la giornata e’ buona

Toro e’ un momento magico quello che arriva a breve ci sono molte opportunita’ che si spalancano per voi, e sopratutto queste portano guadagno, in piu’ potrebbero portarvi anche a dei spostamenti e questo facilita nuove conoscenze, insomma un buon momento per voi, la giornata e’ buona

Gemelli nuovi progetti sono in attesa di veder premiati i sforzi, e questi con un bel colpo di fortuna sono in arrivo, c’e’ una coppia che si guarda e tante cose molto belle in arrivo, miglioramenti netti di situazioni in tutti i settori vitali, la giornata e’ buona

Cancro ci sono spostamenti o cambiamenti d’idea che generano confusione e qualche piccolo problema, ma parlando con qualcuno si trova una soluzione e sopra tutto, quando la trovate state in silenzio e agite, meglio essere cauti, la giornata e’ buona

Leone tutti gli ostacoli al momento sono fermi, e’ il momento per cambiare quello che volete, di agire ora, otterrete degli ottimi risultati e duraturi nel tempo, la giornata e’ ottima

Vergine arrivano notizie o persona a breve, finisce qualcosa e si ” migra ” verso altre mete, che saranno fondate su basi solide e risolvono diverse questioni al momento in sospeso, si fa chiarezza e si torna finalmente alla serenita’ tanto sospirata, la giornata e’ buona

Bilancia all’improvviso qualcuno che sembrava essere molto astuto, si fermera’ non ha piu’ spazio di manovra e voi finalmente vi togliete un gran peso e potete riprendere a stare tranquilli e a fare le vostre cose in santa pace, la giornata scorre senza intoppi

Scorpione se ci sono delle difficolta’ saprete risolvere adeguatamente e superarle, il vostro progetto ha priorita’ su ogni cosa quindi non baderete troppo a quello che lo rallenta ma alla meta, ed e’ esattamente quello che dovremmo fare tutti, siete un esempio per chi vi circonda. La giornata e’ tranquilla

Sagittario ci sono sviluppi rapidi di una questione da risolvere e che finalmente si mette a posto, arriva la tanto agoniata gioia e la ripresa delle proprio cose che sembrano essersi cristallizzate, ma sotto il ghiaccio tutto cammina e la vita va avanti, nulla si e’ fermato, qualcosa cambiera’ ma in meglio, nel frattempo la giornata per voi e’ buona

Capricorno spostamenti, partenze arrivi, il periodo e’ decisamente in fermento, comprese le idee che sono tante e vanno messe in cantiere, oltre la confusione di questo periodo c’e’ molto da fare, la giornata e’ in movimento

Acquario la fantasia non manca e li dove la ragione non puo’, c’arrivate sicuramente con la fantasia e l’innovazione, sta di fatto che se c’e’ un ostacolo voi lo superate senza troppo starci a pensare ed e’ questo lo spirito giusto, senza fronzoli e diretti al sodo, la giornata e’ buona

Pesci la giornata non ha grandi colpi di scena, in realta’ voi vorreste essere il signore del Tempo per accellerare tutto e chiudere ogni questione in sospeso, purtroppo bisogna far passare il tempo per vedere le proprie ragioni ascoltate, ma avrete le vostre soddisfazioni.



Buona giornata a tutti



