Roma Lazio Film Commission partecipa alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre 2022, con attività e iniziative per il settore audiovisivo, portando avanti il sostegno del settore e la promozione del territorio di Roma e del Lazio.

Sabato 3 settembre alle ore 12.30 si terrà la presentazione “LAZIO TERRA DI CINEMA – LA REGIONE LAZIO PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO”, negli spazi dell’Italian Pavilion, presso l’Hotel Excelsior, incontro dedicato ad illustrare le iniziative della Regione Lazio a sostegno del settore con focus sui Fondi regionali. Per lo sviluppo della coproduzione, continua la collaborazione con EPC European Producer’s Club, il network internazionale dei produttori di cinema e TV, per promuovere le potenzialità del territorio laziale, le location e i fondi della Regione Lazio a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo.

Roma Lazio Film Commission sarà partner dell’incontro di networking “Cappuccino with the Italians”, organizzato da Italian Film Commissions in collaborazione con Venice Production Bridge, che vede quest’anno la collaborazione con ENIT, sempre il 3 settembre alle 10.00 presso la Terrazza dei Limoni-Hotel Excelsior, un’occasione internazionale di incontro e scambio tra i produttori e gli operatori del settore presenti al Lido di Venezia e l’Associazione delle Film Commission Italiane.

Roma Lazio Film Commission sostiene, fin dalla sua fondazione, il “Premio Lizzani”, premio collaterale della Mostra, quest’anno alla 8ª edizione, realizzato da ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, in collaborazione con MiC – Ministero Italiano della Cultura, Roma Lazio Film Commission e Regione Lazio.

Il 2 settembre ore 12.20, presso lo Spazio Ente dello Spettacolo, si svolgerà la premiazione dell’esercente “più coraggioso” e il 9 settembre, presso l’ Italian Pavilion, avrà luogo la premiazione del miglior film italiano selezionato dagli esercenti premiati. Il Premio rappresenta il riconoscimento da parte degli Autori dell’importante ruolo delle sale cinematografiche sul territorio, avamposto di fondamentale importanza per tutto il settore.

Alla 79a Mostra sono presenti film supportati dai fondi della Regione Lazio, nelle varie sezioni e rassegne collaterali.

Tra i film presenti nella Selezione ufficiale, in Concorso: “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, coprodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani, da Simone Gattoni e Beppe Caschetto, una produzione Kavac Film, Ibc Movie, Tenderstories con Rai Cinema, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, coprodotto da Joseph Rouschop e Valérie Bournonville, produttore associato Alessio Lazzareschi, una produzione Vivo Film con Rai Cinema e Tarantula.

Nella Selezione ufficiale, Fuori Concorso, troviamo “Gli ultimi giorni dell’umanità” di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, prodotto da Matango con Rai Cinema e Luce Cinecittà. Alle Giornate degli Autori partecipa “Bentu” di Salvatore Mereu, prodotto da Elisabetta Soddu e Salvatore Mereu, una produzione Viacolvento.

Roma Lazio Film Commission sarà presente per la promozione del territorio e delle risorse del Lazio nell’ambito dell’Italian Pavilion con attività in loco e online. L’Italian Pavilion è promosso e realizzato dalle Istituzioni che si occupano dell’internazionalizzazione del cinema Italiano: Luce-Cinecittà, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, Maeci, ICE e Anica. Partner dell’IP sono: Rai Cinema, AFIC, APA, APE, Centro Sperimentale di Cinematografia, CNA, Europa Creativa Media, Doc.it, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Ente Dello Spettacolo, Giornate degli Autori, Italian Film Commissions, Italian Short Film Center, Italy for Movies, MIA, UNEFA, SNGCI, SNCCI, Cinecittà News, 8 ½.

