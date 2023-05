Orizzonte Benessere: Impara a dire di No

Vuoi vivere meglio ?

Vuoi liberarti dei pesi che ti opprimono ?

Vuoi tornare a dare valore a te stesso ?

Impara a dire di NO.

Se vivi una lotta quotidiana lotta contro il tempo e vedi che la vita ti sta sfuggendo di mano, è arrivato il momento di dire di NO, di smettere di compiacere tutti, di cominciare a ricaricarti di energie vitali, sacrificando quella parte di te che dice sempre di si. Anche se noi tutti viviamo in una mondo che ammira chi riesce a fare tutto, chi riesce nella vita, negli affari, nel lavoro, nel successo,nella famiglia, alla fine della giostra ti ritrovi sfinito, spesso privata della tua identità per aver detto ancora una volta troppi si e pochissimi no. Ricorda infine che hai sempre la possibilità di scegliere, ma se senti di non voler fare una cosa, non farla. Concediti il diritto del potere della negazione. E concediti il diritto di fare quello che vuoi e non quello che non vuoi ma che fai per abitudine.

E se in molte occasioni, per convenienza, per simpatia, per costrizione o per falsità, hai detto di si, sappi che non hai dimostrato nessuna trasgressione ma hai solo dimostrato di avere una bassa autostima dando a te stesso uno scarso valore. Respingere ciò che non corrisponde alle tue intenzioni,non solo è un atto di coraggio e di positivita’ ma è anche un atto di autorevolezza che ti consentirà nel presente e nel futuro di dare maggior valore ai tuoi SI che saranno maggiormente apprezzati.

E sai perchè?

Perchè i tuoi NO saranno conferme di assoluta sincerita’ che ti faranno sentire piu’ apprezzato e stimato. E se proprio non vuoi esporti subito con un NO esplicito, potrai sempre usare un semplice ” Ci devo pensare “, anticamera perfetta di un successivo NO, deciso ed irrevocabile.

Abbi il coraggio di dire no senza rimpianti.

Sarai orgoglioso della tua scelta e non avrai riempito la tua vita di sì inutili ed indesiderati. Ora è il tempo di dire NO.

