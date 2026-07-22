Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pavia, senza luci e casco sul monopattino: muore investito ragazzo di 16 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragedia nella notte nell’Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni di origini libiche è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in monopattino una strada a Cardazzo, frazione di Bosnasco. Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci, casco e giubbotto catarifrangente, percorrendo un tratto di strada non illuminato, quando è stato investito da un 73enne alla guida di un’auto. Dopo l’incidente, l’uomo è stato accompagnato dai soccorsi sotto shock all’ospedale di zona. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Russia, primo panda gigante nato nel Paese: si chiamerà Katyusha

3 Gennaio 2024

Fii, Schiattarella: “Nel Golfo la modernità non deve copiare l’Occidente”

19 Giugno 2026

Anzio, mercoledì 16 maggio, onora sette Veterani, Reduci dello Sbarco di Anzio, in visita al Museo, al Porto ed ai Cimiteri del Commonwealth

15 Maggio 2018

Latina, furto d’auto in zona Q4: arrestato un cittadino rumeno

25 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno