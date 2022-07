Mattana nuovo comandante scuola polizia economico-finanziaria guardia finanza di Ostia

Francesco Mattana è il nuovo comandante della scuola di polizia economico-finanziaria del lido di Ostia a Roma. La cerimonia di avvicendamento si è tenuta nella caserma IV Novembre, alla presenza del generale Sebastiano Galadino, ispettore per gli istituti d’istruzione della guardia di finanza. Il generale di divisione, proveniente dal comando regionale Puglia, ha preso il posto del generale di corpo d’armata Vito Augelli, che ha retto il comando dal mese di novembre 2019 e che è stato destinato ad assumere l’incarico di presidente della Commissione permanente di avanzamento del comando generale della guardia di finanza. Tra gli incarichi più significativi rivestiti dal generale Mattana, figurano quelli di comandante regionale Puglia e comandante regionale Liguria, nonché quelli svolti al comando generale di capo del terzo reparto, con compiti di pianificazione e coordinamento di tutte le attività operative del corpo e di capo del primo reparto, quale referente per le politiche di impiego e di avanzamento del personale della guardia di finanza. La cerimonia si è svolta, inoltre, alla presenza di tutto il personale della scuola di polizia economico-finanziaria, dei docenti e dei militari frequentatori dei corsi in atto presso l’istituto.

La scuola costituisce il polo addestrativo per eccellenza della guardia di finanza, essendo incaricata della specializzazione e dell’aggiornamento professionale di post – formazione del personale del corpo. La scuola è anche un centro di cultura e ricerca nelle materie giuridico-economiche, apprezzato in Italia e all’estero. Nel corso degli anni l’istituto ha assunto una proiezione internazionale sempre più marcata, organizzando corsi in partnership con numerose istituzioni ed enti internazionali. Inoltre, dal 2014 è sede dell’international academy for tax crime investigation dell’Ocse. Animos doctrina molitur è il motto ispiratore della scuola, che richiama i valori etici alimentati quotidianamente nelle sue aule in un’ottica di promozione e valorizzazione della cultura della legalità.

