Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

E’ morto Sandro Mazzola, bandiera eterna dell’Inter

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
E’ morto Sandro Mazzola, campione dell’Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all’Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l’Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. 

“Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra. Lui è stato la storia dell’Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito. Sulle spalle un fardello pesante, il ricordo di un papà che pareva invincibile. Nel destino, due leggendari nerazzurri che di fatto lo cresceranno, accompagnandolo nel percorso della storia”, il ricordo dell’Inter. “Una sola maglia per tutta la vita, un solo sogno”, scrive il club nerazzurro nel ricordare il grande campione con cui ha giocato 17 stagioni, 565 partite ufficiali, con 158 gol. 

Una frase che lo rappresenta bene, pronunciata spesso parlando dell’Inter, era: “L’Inter non è soltanto una squadra, è una parte della mia vita”. Oggi il calcio italiano perde uno dei suoi simboli più autentici. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Colpo Verona, elimina il Cagliari e sfiderà la Roma in Coppa Italia

3 Settembre 2026

Panico alla stazione Roma-Lido, arrestati per rissa tre ucraini armati

3 Ottobre 2017

Netanyahu contro Naza, il documentario premiato a Venezia è “scioccante e intollerabile”

14 Settembre 2026

Farage contro tutti a Clacton: 34 candidati (con Count Binface) e una maxi scheda elettorale

12 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno