GCC Pokémon Pocket, annunciata l’espansione “Sovrano dei cieli” – Il trailer ufficiale

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente il lancio dell’espansione “Sovrano dei cieli” per GCC Pokémon Pocket, la cui pubblicazione globale è fissata per il 30 luglio 2026. L’aggiornamento introduce inedite carte caratterizzate da illustrazioni a tema meteorologico e segna l’esordio nel titolo di Mega Rayquaza ex, affiancato da altri potenti esemplari come Mega Metagross ex e Mega Gallade ex, oltre a nuove carte Allenatore orientate alla gestione di Energie ed Evoluzioni.

L’espansione si accompagna a significativi aggiornamenti strutturali dell’applicazione, progettati per migliorare l’esperienza utente: tra questi figurano la funzione di condivisione dei mazzi tramite codici QR con modelli bidimensionali, la registrazione retroattiva delle carte nel Dex per ciascuna busta di appartenenza e l’introduzione di una nuova categoria di pacchetti che garantiscono una carta di rarità pari o superiore a quattro rombi al verificarsi di determinate condizioni di apertura.

Ecco il trailer di lancio ufficiale

Parallelamente, il titolo vedrà l’avvio di specifiche “missioni di bentornato” riservate agli utenti inattivi e un fitto calendario di eventi competitivi e promozionali programmati tra la fine di luglio e la fine di agosto, comprendenti missioni regalo per i mazzi, eventi tematici estivi e il ritorno delle buste Deluxe Pack dedicate alle varianti ex.

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