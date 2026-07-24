E4 Computer Engineering realizzerà il supercomputer europeo MeluXina-AI

(Adnkronos) – L’Unione Europea potenzia le proprie infrastrutture digitali nell’intelligenza artificiale e nella data science affidando all’azienda italiana E4 Computer Engineering la realizzazione di MeluXina-AI, il nuovo supercomputer destinato alla Luxembourg AI Factory e gestito operativamente da LuxProvide. Il progetto, finanziato con un budget complessivo di 50% da EuroHPC JU attraverso il Digital Europe Programme e per la restante parte da fondi lussemburghesi, prevede un’installazione distribuita su una struttura dual-site tra Bissen e Bettembourg a partire dall’autunno del 2026.

L’architettura hardware si fonda su server Dell Technologies equipaggiati con sistemi NVIDIA GB200 NVL4 raffreddati a liquido e dotati di architettura Blackwell, distribuiti su 252 nodi per un totale di 1.008 GPU, capaci di esprimere una potenza di calcolo stimata superiore a 20 Exaflop di picco. L’elemento distintivo del sistema risiede nell’infrastruttura software, progettata per abilitare un modello GPU-as-a-Service multi-utente con isolamento container-native e scheduling dinamico dei carichi di lavoro, integrando le soluzioni proprietarie Urania ed ExaMon per la governance e l’osservabilità.

“Una macchina da oltre 20 ExaFLOP di picco vale solo quanto il software che la rende accessibile”. Afferma Giordano Mancini, CTO di E4 Computer Engineering. “Su MeluXina-AI abbiamo costruito una piattaforma multi-tenant cloud-native dove ogni utente ottiene GPU-as-a-Service con isolamento e scheduling dinamico, mentre Urania ed ExaMon garantiscono osservabilità e governance dell’intera infrastruttura. È l’integrazione tra calcolo, dati e orchestrazione a fare la differenza, ed è il terreno su cui E4 costruisce valore da vent’a



Cosimo Damiano Gianfreda, Amministratore Delegato di E4 Computer Engineering

“Questo contratto con l’EuroHPC JU premia vent’anni di lavoro di E4 nell’HPC e nell’AI”, ha dichiarato Cosimo Damiano Gianfreda, Amministratore Delegato di E4 Computer Engineering. “Con MeluXina-AI portiamo in Europa le architetture NVIDIA Blackwell insieme alla nostra piattaforma Urania, per una governance efficiente e sicura del calcolo. Siamo orgogliosi di contribuire, con LuxProvide e il consorzio, a un’infrastruttura che sosterrà startup, PMI, ricerca e imprese in tutta Europa, rafforzando la sovranità tecnologica europea nell’AI.”

Attiva da aprile 2025, la Luxembourg AI Factory è un hub per l’innovazione AI in Europa, con focus su finanza, spazio, cybersecurity e green economy. Il sistema garantirà inoltre operazioni sicure e connettività con piattaforme dati esterne e altre AI Factory europee, consolidando la sovranità tecnologica continentale in settori chiave quali la finanza, la cybersecurity, la green economy e la ricerca spaziale.

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