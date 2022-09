Meloni, non voglio modificare la legge su aborto ma garantire anche il diritto a partorire

Giorgia Meloni: “Non voglio abolire la legge 194, non so più in che lingua dirlo. Non voglio nemmeno modificarla, non voglio limitare il diritto all’aborto delle donne in Italia: nessuna donna che in futuro vorrà abortire non lo potrà fare se ci sarà la Meloni al governo”. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del quotidiano “Il Messaggero”, Massimo Martinelli. “C’è una parte della legge 194 che riguarda la prevenzione che è stata applicata poco, secondo me – ha osservato la leader di Fd’I -. Accanto al diritto di abortire, se una donna si trova a volerlo fare perché ritiene di non avere un’alternativa, anzi pensa di dover abortire ma vorrebbe non farlo magari per ragioni economiche, o perché le istituzioni non la aiutano, voglio garantirle il diritto di metterlo al mondo quel bambino”.

