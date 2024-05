Paolo Ronchetti – è uscito l’album “Cose da fare”

“Attendo il sereno” esordisce con un beat tumultuoso e con il cantato di Paolo che lo accompagna. Poi entrano gli altri strumenti e la canzone si apre, una sorta di canzone/poesia in stile cantautorato italiano. Il chorus aumenta l’intensità della canzone. Azzecato il bridge in uscita con questo solo di chitarra estroso.

Arriva “Gatsby” e questa canzone, come altre, ci mostra che la parola è di fondamentale importanza nella musica di Paolo Ronchetti. “Quando piove forte” è stato pubblicato prima dell’uscita dell’album come singolo e video su Youtube, una canzone arrembante, dalla ritmica stupefacente. Anche qui frasi di chitarra arricchiscono la canzone. I versi ripetuti scatenano di sicuro tanto appeal. Senza dubbio questo pezzo rappresenta il cavallo di battaglia sul quale puntare nei live.

Ausonio Calò e Marco Piccirillo, rispettivamente Sax Soprano e Contrabbasso in “Donna”, conferiscono a questo pezzo un mood elegante, sofisticato. Il cantato di Paolo è sempre appassionato, particolarmente accorato. Sembra una canzone adatta per qualche film di Francesco Nuti. In alcuni passaggi il contrabbasso è tanto protagonista, prorompente, per un pezzo sottilmente noir. “L’amore è una Focaccia Calda” è evocativa con la chitarra, il cantato di Paolo che duetta con Laura Ceriotti e il sax baritono di Napo (Luigi Napolitano), un trio di assoluti protagonisti. Queste ultime due canzoni sembrano formare una sorta di dittico aulico, prezioso.

“Cose da fare” sembra uscita dalla colonna sonora di “Into the wild”(2007) con questa chitarra dorata, una sorta di ballad emozionante…Che mood lirico in questa canzone. “Vedi come passa il tempo”, come “Quando piove forte”, si avvale di versi ripetuti e della compartecipazione di Sara Rapino, Giulia Melgrati e Laura Ceriotti. Questa canzone rappresenta una sorta di monito ossessivo in forma di musica. La song sale di intensità nel finale col cambio di registro del cantato.

“Indifferentemente” è solenne, austera e lancia ancora altro/i messaggi. Le frequenze basse conferiscono tanta potenza al sound. Il testo di “Padrone” viene da una rielaborazione di uno scritto di Annalisa La Porta e vede anche qui Napo (Luigi Napolitano) con il suo sax che “svirgoleggia”: ancora altra poesia, ancora altre parole di fuoco….”Adoro le canzoni di Natale” termina il tutto: una canzone che cerca di carpire la magia di quei giorni con suoni fanciulleschi, da nenia(Davide Merlino (Vibrafono e Toy Instruments)).

Nel disco di Paolo Ronchetti, come detto, la parola riveste un’importanza fondamentale. Un cantautore vecchio stampo potremmo dire. Inoltre la partecipazione di tanti artisti, questa dimensione corale impreziosisce il disco in modo stupendo.

“Dopo più di quarantacinque anni passati a cantare e suonare in centinaia di concerti con infiniti brani e generi in repertorio è arrivato il momento di cantare qualcosa di profondamente mio”

Ebbene si, un album lirico, intimo, un album dove Paolo ha lasciato una “testimonianza”, una luce di rara bellezza in un’epoca “buia” come la nostra….Non dobbiamo fare altro che ascoltare l’album di Paolo ed assimilarlo un po’ per volta, nota dopo nota, parola dopo parola….un album per l’accrescimento del nostro io interiore, della nostra anima…..

