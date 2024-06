Astrotarocchi 15 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 15 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete c’e’ un po’ di confusione e per qualcosa di pratico, molto probabile sia necessario l’aiuto di un esperto che comunque risolvera’ questa faccenda, nel frattempo cercate di rimanere serene tutto si mette al suo posto

Toro la fine e l’inzio per voi sono sempre un po’ tragici, e’ dura per chi fa dell’abitudine una bandiera, le cose cambiano e dobbiamo abituarci, nel frattempo la giornata di domani e’ tranquilla, approfittate per rifletterci su

Gemelli ci sono patti accordi molto chiari dove sara’ possibile avere vantaggi sia da una parte che dall’altra, otterrete vittorie, riconoscimenti e si rafforza qualche unione, di qualunque tipo si tratta, la giornata e’ buona

Cancro avere qualche ripensamento nella vita e’ piu’ che lecito, non per questo bisogna sentirsi a disagio, fa parte del pacchetto vita, sbagliare ripensarci e cambiare strada, quindi non esitate se avete questa sensazione, la giornata e’un po’ nuvolosa, ma passa

Leone possibili notizie arrivano al riguardo di un lavoro su cui vale la pena riflettere, andrebbe molto bene e sarebbe abbastanza remunerativo, la giornata e’ buona

Vergine se c’era qualche problema abbastanza pesante anche da sopportare si sta risolvendo e se qualche progetto e’ in corso ci sara’ la riuscita quindi non mollate ad un passo dal traguardo. La giornata e’ buona

Bilancia arrivano notizie di un qualche spostamento cambiamento che all’apparenza puo’ dare noia, in realta’ sembra un po’ l’appuntamento con il destino, potrebbero esserci nuove conoscenze e la giornata e’ buona

Scorpione e C’e’ una soluzione lavorativa in arrivo, se questo c’e’, in arrivo c’e’ un invito e anche la fortuna che viaggia veloce verso di voi, una buona energia che spinge a intraprendere nuove strade, non abbiate paura, e’ ora di cambiarle e mettere in atto nuove idee la giornata e’ buona

Sagittario ogni tanto bisogna rinunciare a qualcosa ma da qualcosa che si elimina si apre il sentiero per cose nuove, ed e’ bene che sia cosi, nulla e’ per sempre in bene e in male e quindi vale la pena aspettare il nuovo, che a breve arrivera’, la giornata e’ tranquilla

Capricorno partite con una buona stella a protezione, non sara’ subito ma otterete, se giusto per voi tutto quello che chiederete quindi non perdete la fede e la fiducia, verrete sicuramente ripagati e la giornata di oggi e’ buona

Acquario dovrete scegliere fra piu’ possibilita’ arrivano notizie da piu’ parti con le quali dovrete prendere accordi o fare dei patti e la cosa e’ ottima per voi, e riuscirete molto molto bene quindi la fatica la sentirete ma l’affronterete benissimo

Pesci Notizie da persona del cuore sono in arrivo, e capirete anche bene cos’e’ che non e’ stato possibile fare e il motivo, vedrete che una volta capite tutte le dinamiche, le cose saranno decisamente piu’ chiare e questo vi permettera’ di risolverle, la giornata e’ buona



Buon sabato a tutti



