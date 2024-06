ID.7, aperti gli ordini per la sportiva GTX e la Pro S da 707 km di autonomia

Debutta sul mercato italiano la ID.7 GTX: fastback da 250 kW (340 CV) con trazione integrale elettrica, copre lo 0-100 km/h in 5,4 secondi

– Prevendita di quattro nuove versioni di ID.7 con grandi batterie da 86 kWh: ID.7 GTX, ID.7 Tourer GTX, ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S

– Mobilità elettrica per le lunghe distanze: con un’autonomia fino a 707 km (Pro S) e 688 km (Tourer Pro S), le nuove ID.7 sono ideali per le lunghe distanze

Volkswagen amplia la sua offerta di versioni ID.7. Le nuove ID.7 GTX fastback e ID.7 Tourer GTX station wagon hanno una potenza di 250 kW (340 CV) e la trazione integrale bimotore elettrica. I modelli a motore e trazione posteriore ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S sviluppano invece una potenza massima di 210 kW (286 CV) e raggiungono rispettivamente autonomie WLTP di 707 e 688 km.