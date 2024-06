Astrotarocchi 16 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete potrebbe arrivare qualcuno che inizia a corteggiarvi e l’intento e’ proprio quello di avere una storia, se cosi fosse provate a partire dall’amicizia, e potrebbe essere qualcosa che dura nel tempo, la giornata comunque e’ buona

Toro la giornata scorre tranquilla ma potreste avere una piccola delusione riguardo i rapporti con gli altri, non tutti vedono la stessa cosa nello stesso modo, e non possiamo farci nulla, lasciate correre non e’ necessario starci a pensare, piuttosto godetevi la giornata serene con i vostri affetti piu’ cari

Gemelli arrivano notizie interessanti da parte di una nuova possibile conoscenza, ci saranno dialoghi leggeri, com’e’ normale che sia a prima battuta, ma scherzando e ridendo potrebbe rivelarsi una bella situazione, mentre valutate, rilassatevi

Cancro all’improvviso mentre non ci pensate, a volte il cuore, prepotente, si fa sentire, non date retta alla confusione che puo’ assalirvi, rimanete con le idee chiare e mantenete alto l’entusiasmo, la giornata e’ un po’ giu’ e un po’ su

Leone si rafforza l’amicizia con qualcuno, e durera’ nel tempo, ci potrebbero essere spostamenti e leggerezza, attenzione a qualcuno che prova a lusingarvi per arrivare a prendere altro. La giornata e’ tranquilla

Vergine gli inizi sono sempre abbastanza difficili, almeno in gran parte e’ cosi ci sara’ qualcuno che vi dara’ la chiarezza di cui a volte avete bisogno e riuscirete a superare uno scoglio, e riprenderete a camminare, la giornata scorre senza problemi

Bilancia un piccolo spostamento e’ davvero salutare, a volte allontanarsi dal caos e dalle stesse situazioni, aiuta a liberarsi dalla stanchezza, e a sentirsi meglio disposti nei confronti del mondo, la giornata comunque e’ positiva

Scorpione la fortuna sorride, possono arrivare, prossimi giorni piccole vincite, piccoli guadagni inaspettati che non vi fanno ricchi ma aiutano e comunque la giornata e’ tranquilla

Sagittario potrebbe esserci un po’di confusione in famiglia, nulla di serio o di grave ma fastidioso si, cercate, nel caso fosse cosi di fare subito chiarezza, in modo di non trascinarsela per le lunghe, la giornata poi prende un’altra piega ed e’ positiva

Capricorno qualcosa viene alla luce e si comprendera’, nei prossimi giorni qualcosa che se non spiegato non si comprende, finalmente chiarezza sara’ fatta e potete rilassarvi, la giornata e’ tranquilla

Acquario un amicizia importante vi dara’ una mano a risolvere una questione per voi importante e con una mano della fortuna, tutto si sistema, provate ad ingannare un po’ la mente con altre cose che vi piace fare, un hobby, qualunque cosa nel frattempo vi faccia stare leggeri, la giornata e’ un po’ nuvolosa

Pesci ci sono nuovi inizi da programmare non fatevi prendere dalla pigrizia e anche se solo sulla carta, iniziate a pensarli, per poi metterli in atto, la giornata scorre bene ed e’ piacevole anche la compagnia



Buona domenica a tutti



