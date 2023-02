Olimpiadi 2026: Saracco (Politecnico Torino) prevalga logica rispetto a campanilismo [VIDEO

Fisio fit

La logica porta ad una certa direzione il campanilismo no. Credo che la logica in un periodo di crisi come quello odierno porterà al successo dell’operazione che vede il Piemonte inserito all’interno delle gare. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova’ il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, commentando l’ipotesi che il Piemonte ospiti alcune delle gare delle Olimpiadi invernali 2026. “Sulle Olimpiadi 2026 il Politecnico è a disposizione per necessità di tipo competenziali, per rimettere a posto qualcosa in quel contesto che è molto tecnologico. Io da ingegnere e quasi da Italiano nel vedere un grosso investimento in quel tempo (durante le Olimpiadi 2006 di Torino) ancora non ammortizzato, vedrei molto negativamente la costruzione di qualcosa di analogo nelle Olimpiadi che verranno. Dei nuovi edifici dovrebbero poi trovare un futuro di sostenibilità altrove come per tutte le strutture Olimpiche”, ha concluso Saracco.

