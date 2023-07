Lazio, Aurigemma: “Approvata legge su istituzione Garante tutela persone con disabilità”

“In consiglio regionale del Lazio è stata approvata all’unanimità la proposta di legge regionale n.27 del 15 maggio 2023 “istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”: la votazione odierna è di assoluta rilevanza, e va a colmare quel vuoto che troppo spesso si crea tra le categorie più in difficoltà, nel caso specifico le persone con disabilità, e le istituzioni. Desidero ringraziare la giunta regionale, le commissioni consiliari competenti e tutti i consiglieri per la grande serietà e sensibilità dimostrata su questo importante provvedimento: in poco tempo è stato completato l’iter che ha portato oggi all’approvazione finale. Questa è la riprova che per dare risposte concrete e rapide alle esigenze dei cittadini, è necessario che la politica lavori in maniera sinergica, al di là degli schieramenti, per il bene della nostra regione e dei territori. Auspico che anche in futuro, per i prossimi provvedimenti, si possa proseguire con lo stesso spirito e lo stesso senso di responsabilità”

Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma