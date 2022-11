Notte di passione per i VVF, 30 interventi, 1 morto sul GRA

Nella notte tra il 29 e 30 novembre sono circa 30 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato su Roma e provincia.

Alle ore 22,04 sono intervenuti presso la stazione Eur Magliana, linea B della metropolitana per una persona investita dal convoglio in transito. Una volta recuperata è stata affidata alle cure del 118 e trasportato all’Ospedale San Camillo in codice rosso .In corso le indagini di P.G. da parte della polizia di stato.



Alle ore 3,07 con un’ aps e un’ autobotte VVF in via di Valleranello ,281 ,presso il deposito ATAC ,in cui un autobus che stazionava sul piazzale è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta.



Alle ore 4,03 sul G.R.A. km 39900, corsia esterna, per incidente stradale di un mezzo pesante, in cui ha perso la vita il conducente , tra le lamiere e successivamente estratto dai soccorritori VVF. Sul posto era presente un’aps, l’auto gru ed il carro fiamma.

