Chi è Diego Llorente, il nuovo talento romanista

La Roma ha un nuovo talento per la rosa di mister José Mourinho, trattasi del difensore madrileno Diego Llorente.

Diego Javier Llorente Ríos è nato a Madrid il 16 agosto 1993 e cresce nella cantera della squadra capitolina del Real Madrid fino ad approdare nella prima squadra dei blancos nel 2013. Il suo esordio arrivònella sfida contro l’Osasuna del 1° giugno 2013 e in panchina per la squadra del Real siedeva proprio il portoghese Mourinho. In più, nella stagione successiva con Carlo Ancelotti come allenatore, il calciatore vince la Copa del Rey, volgarmente chiamata la Coppa di Spagna.

Nella stagione 2015-2016 il Real cede Llorente in prestito al Rayo Vallecano e nella stagione seguente al Málaga per poi venderlo definitivamente al Real Sociedad.

Nel 2020 lascia per la prima volta la sua Spagna e vola in Inghilterra al Leeds United per passare quindi alla Roma, il suo primo club italiano.

Con le furie rosse della nazionale spagnola vanta 6 presenze con l’Under-23 e 10 con la squadra maggiore.

Una curiosit legata a Diego è di essere il secondo calciatore romanista proveniente dal Leeds United dopo il francese Olivier Dacourt che arrivò in giallorosso ben 20 anni fa, nel 2003.

Con i capitolini lo spagnolo indosserà il numero 14 e sarà già disponibile per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese sotto gli occhi dei suoi nuovi tifosi all’Olimpico in data odierna alle ore 21,00.