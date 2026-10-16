Bancali usati e nuovi
Italia

Nicolò Tresoldi, il bomber conteso da tre nazionali – Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto

Nicolò Tresoldi ha segnato tre gol all’Inter. Tre colpi per prendersi la scena in una notte di Champions. A San Siro. E, soprattutto, un messaggio chiarissimo al mondo del calcio: quello di non essere soltanto un giovane attaccante da tenere d’occhio. Ma un talento, conteso da Germania, Italia e Argentina, che può accendere il mercato e una scommessa che rischia di diventare presto un lusso per pochi. 

Estratti audio: VIDEO sport.sky.it – Tresoldi dopo Inter-Bruges: “Per me un po’ un derby. Nazionale? Ho spiegato come la vedo” – 14 ott 2026.

Ascolta “Aggiungi contatto” su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.
 
Musiche su licenza Machiavelli Music.  
AdKey:zP-94qNWQqj3XM

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Infortuni: Consulenti lavoro, in itinere 19,3% denunce, 27% casi mortali

20 Maggio 2026

Milano-Bologna, ritardi fino a 2 ore sull’alta velocità per la presenza di persone sui binari

26 Maggio 2026
Nuova Polo

Nuova Polo per neopatentati da 149 Euro al mese grazie all’Ecobonus

8 Febbraio 2023

Affitti immobili, da Macerata a Urbino: ecco i Comuni meno efficienti

18 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno