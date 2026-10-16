Nicolò Tresoldi, il bomber conteso da tre nazionali – Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Nicolò Tresoldi ha segnato tre gol all’Inter. Tre colpi per prendersi la scena in una notte di Champions. A San Siro. E, soprattutto, un messaggio chiarissimo al mondo del calcio: quello di non essere soltanto un giovane attaccante da tenere d’occhio. Ma un talento, conteso da Germania, Italia e Argentina, che può accendere il mercato e una scommessa che rischia di diventare presto un lusso per pochi.

Estratti audio: VIDEO sport.sky.it – Tresoldi dopo Inter-Bruges: “Per me un po’ un derby. Nazionale? Ho spiegato come la vedo” – 14 ott 2026.

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