Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mattarella in visita a Niscemi, “Ci siamo e stiamo lavorando”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Niscemi, accolto dal sindaco Massimiliano Conti. Dopo un sorvolo in elicottero sulla zona del centro nisseno colpito dalla frana lunga 5 chilometri, ha aeffettuato un rapido sopralluogo nella cosiddetta zona rossa con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Il capo dello Stato ha quindi incontrato gli alunni e la comunità scolastica dell’Istituto compensivo G. Verga, che attualmente ospita alcune classi dell’Istituto comprensivo a indirizzo musicale M.L. Salerno, sgomberate dopo la frana che ha colpito Niscemi. “So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita, c’erano i vostri affetti”, ha detto il capo dello Stato, rivolgendosi agli sfollati con cui si è intrattenuto nel corso della sua visita. “Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi, per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caporalato, Confeuro: “Altra vittima a Latina: inaccettabile: istituzioni dove sono?”

21 Agosto 2024
Sappe

Roma, violenza choc nel carcere di Regina Coeli: detenuto rompe il setto nasale a poliziotto

28 Giugno 2023

Luis Diaz, liberato anche il padre rapito in Colombia

9 Novembre 2023

Roma, decoro urbano: nasce Ufficio Coordinamento. Regia unica per cantieri “integrati”

24 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno