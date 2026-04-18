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Milano, tensioni a corteo antagonisti: idranti contro manifestanti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Sono esplose subito le tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell’ordine al corteo contro il raduno dei ‘Patrioti europei’ in corso in piazza Duomo a Milano. All’angolo tra via Mascagni e via Visconti di Modrone i manifestanti, circa seicento persone, hanno proseguito dritto verso il centro, in largo Toscanini, blindato con i mezzi alari. Incappucciati e coperti da un lungo striscione protettivo con scritto “Ieri partigiani oggi antifascisti” gli antagonisti in testa hanno lanciato fumogeni e bottiglie di vetro verso le forze dell’ordine, inneggiando cori contro la polizia, che li ha respinti usando gli idranti. “Servi dello Stato” continua a intonare il gruppo. 

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