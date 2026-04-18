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Emma Marrone, polemica sul dimagrimento: “Ozempic?”. Il botta e risposta social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“Ozempic?”. È la domanda, dal tono polemico, posta da un’utente a Emma Marrone, sotto un post social in cui la cantante salentina mette in mostra il suo fisico asciutto. Nella foto, in bianco e nero, la cantante appare riflessa a uno specchio con l’addome in evidenza.  

La provocazione dell’utente fa riferimento al farmaco nato per trattare il diabete di tipo 2, spesso associato alla perdita di peso. Il commento ha spinto Emma Marrone a replicare in modo chiaro e diretto, senza rinunciare all’ironia: “No cucciola allenamento e piano alimentare”, ha esodito la cantante spiegando da dove derivano i frutti della nuova forma fisica. “Lo stavo aspettando un commento da stronza. Sei arrivata prima, brava”, ha aggiunto.  

 

 

Ne è nato un botta e risposta. L’utente ha controreplicato: “Bel lavoro. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della stronza mi lascia perplessa”. L’artista ha poi concluso: “Guarda, non mi segui però vieni a commentare. La risposta sta tutta li. Stronza è un modo di dire, come ‘Ozempic’ giusto?”. 

La cantante ha ricevuto tutto il sostegno da parte dei fan e da un utente in particolare che, dopo aver elencato alcune complicanze fisiche, ha scritto: “Tu sei l’esempio che posso farcela”. La replica: “Ci puoi scommettere. Lotto da anni, ci vuole tempo per imparare a capire un corpo nuovo. Ma sono sicura che riuscirai a trovare il tuo equilibrio, non mollare”, le parole.  

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