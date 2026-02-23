Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sanremo, Meloni “Io al Festival? Notizia totalmente inventata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza – prosegue Meloni -. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale. Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perchè è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”, conclude il premier.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mes, stop da Camera con maggioranza divisa. Governo minimizza: “Nessun fallo di reazione”

22 Dicembre 2023

Germania sventa attentato terroristico, volevano colpire la Cattedrale di Colonia

31 Dicembre 2023

Nettuno, cadavere nel Bar vicino distributore di benzina Tamoil

28 Agosto 2017

Bentornata ora legale, abbiamo spostato tutti le lancette un’ora in avanti ?

25 Marzo 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno