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Dl Bollette, governo: “Raggiunta intesa con Ue, attenuerà impatto costi energia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Il governo italiano e la Commissione europea hanno raggiunto un’intesa sulle misure previste dal dl Bollette, nel pieno rispetto del Middle East State Aid Framework (Metsaf) e della normativa settoriale. Lo annuncia palazzo Chigi, in una nota. 

L’accordo segue “intensi e costruttivi” scambi tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei costi energetici e limitare l’effetto dell’aumento dei prezzi del gas sul prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le imprese, preservando al contempo la parità di condizioni nel mercato interno, “minimizzando le distorsioni”. 

Su questa base, l’Italia notificherà le misure temporanee alla Commissione come prevedono le norme in materia di aiuti di Stato e l’esecutivo Ue le valuterà “in via prioritaria”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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