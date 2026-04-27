Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli, Lukaku risponde a Conte: il messaggio che alimenta polemiche

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Romelu Lukaku risponde ad Antonio Conte. Il centravanti del Napoli ha incassato le parole del suo allenatore, che si era detto deluso dal comportanto dell’attaccante belga, rimasto in Belgio per curarsi dopo l’ultimo infortunio. La risposta, enigmatica ma facilmente interpretabile, è arrivata dal profilo Instagram di Lukaku: “Proteggere la tua pace non è egoista, ma necessario”, ha scritto in una storia. 

Una replica diretta (e nemmeno troppo velata), alle parole di Conte. “Non ho avuto modo di parlare con lui, so che lo ha fatto un nostro dirigente”, aveva rivelato l’allenatore del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese ai microfoni di Dazn, commentando la visita di Lukaku dei giorni scorsi dopo le polemiche. 

“Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato comunque un saluto o un messaggio”, aveva spiegato l’allenatore del Napoli, “in queste situazioni si cerca di capire tutti, l’allenatore deve farlo, anche se nessuno si sforza di capire l’allenatore”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Michael, ottima partenza al box office

23 Aprile 2026

Lettera aperta del Presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare a Draghi, Speranza e Bonetti

21 Febbraio 2021

Elezioni Usa, il sondaggio: sorpasso di Trump, Biden al minimo da inizio mandato

9 Dicembre 2023
Mezzo milione di euro evasi

Lazio: mezzo milione di evasione fiscale dall’inizio anno sulle spiagge della Regione

7 Novembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno