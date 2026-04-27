Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ischia, donna azzannata da pitbull: amputata una gamba

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una donna è stata aggredita da un pitbull nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, a Barano d’Ischia, uno dei Comuni dell’isola, in provincia di Napoli. Ricoverata in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, nella notte ha subito l’amputazione di una gamba.  

La donna, compagna del proprietario del cane, aveva portato da mangiare all’animale nella zona dello Schiappone, quando il pitbull l’ha azzannata al volto e a una gamba, non mollando la presa. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che hanno chiesto l’intervento della Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno deciso di sopprimere il cane che non lasciava la presa.  

La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e ricoverata: in nottata le è stata amputata la gamba.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ceccon oro nei 100 dorso, Pilato quarta nei 100 rana

30 Luglio 2024

AI e Istituzioni, CNE-Federimpreseuropa in prima linea a tutela delle imprese

15 Gennaio 2026

Maltempo oggi sull’Italia, vento piogge e neve in collina: allerta rossa in Abruzzo e arancione in tre regioni

1 Aprile 2026

Ponte sullo Stretto di Messina, le caratteristiche tecniche

15 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno