Lista Calenda, città ha già capito andazzo Gualtieri

“Il Pd Roma chiede sostegno per il suo sindaco. Che sostegno possono dare i romani a Gualtieri se un giorno sì e l’altro pure devono subire i guasti alle metropolitane? Lo informiamo che giusto stamattina, dopo la prigionia di Cornelia, migliaia di passeggeri sono rimasti fermi sulle banchine della Linea A. Che sostegno possono dare di fronte ai cumuli di rifiuti non ritirati?”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo capitolino lista “Calenda”. “Che sostegno possono dare di fronte alle mille situazioni di degrado sparse per tutta la città? – proseguono -. E di fronte alle infinite buche, cos’altro dovrebbero provare se non sfiducia verso Gualtieri? Per chiedere bisogna anche dare e le romane e i romani hanno già capito l’andazzo. Ma la voglia di riscatto in città è tanta e supererà anche i limiti oggettivi di quest’amministrazione. Noi le daremo voce, ogni giorno”, concludono i consiglieri.

