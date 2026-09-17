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Cronaca

Maserati presenta dal V6 Nettuno alle icone da corsa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Maserati ha concluso il Salone Auto Torino 2026 mettendo in mostra le due anime del Tridente: le Gran Turismo stradali e le vetture nate dal legame con le competizioni. Durante i tre giorni della manifestazione, Piazzetta Reale e Giardini Reali hanno ospitato modelli attuali e alcune delle sportive più rappresentative della Casa modenese.  

Nello stand di Piazzetta Reale, dominato dal Maserati Corse Truck, il pubblico ha potuto osservare Grecale, GranTurismo, GranCabrio e MCPURA Cielo. Tra le protagoniste, la Grecale Trofeo con V6 Nettuno 3.0 da 530 CV e la GranTurismo Trofeo, spinta dallo stesso sei cilindri portato a 590 CV e 650 Nm. 

Particolare attenzione è stata riservata alla MCPURA Cielo, equipaggiata con il V6 Nettuno da 630 CV e caratterizzata dalla monoscocca in fibra di carbonio, dalle portiere Butterfly e dal tetto in vetro elettrocromico retrattile. L’esemplare esposto indossava la tinta Fuoriserie AI Aqua Rainbow.  

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