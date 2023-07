Roma Ostiense, continua Estate al Polo: musica, cultura e food fino al 15 settembre

Prosegue la nuova edizione di Estate al Polo, la rassegna dell’estate capitolina dedicata a musica, arte e cultura, food e intrattenimento a 360°. Fino al 15 settembre presso il Polo Museale dei Trasporti di Ostiense, è a disposizione del pubblico un giardino estivo a ingresso gratuito dedicato al divertimento per tutte le età e per tutti i gusti. DJ set, concerti di musica dal vivo, tra jazz, elettronica, afro e molto altro; spazio alla cultura con reading letterari, incontri di poesia e presentazione di libri; sport e benessere con lezioni di yoga e danza; visite guidate al museo e alle vetture storiche e laboratori di modellismo ferroviario. Non mancherà poi il food, con una vasta offerta enogastronomica per aperitivo e cena, dove saranno presenti anche menù kids, piatti per celiaci, vegani e vegetariani.

La location

I 2500 MQ che interessano la venue di Estate al Polo, diventano un vero e proprio spazio espositivo. Inaugurato nel 2004, con antichi treni, locomotori, tram storici, treni regionali e una raccolta documentale composta da fotografie, cimeli, attrezzi del mestiere, questo luogo peculiare per storia, suggestioni, atmosfere, legate al trasporto e al sociale è un esempio virtuoso dell’archeologia industriale della Capitale. Tutti beni restaurati grazie alla passione del personale che li ha, nel tempo, sottratti al degrado e all’oblio conservandone la memoria. Aver creato un parco espositivo con i vecchi treni e le antiche glorie delle ferrovie secondarie del Lazio appare, ancora di più oggi, un’iniziativa di incoraggiamento per la riqualificazione del quadrante Ostiense. Diverse aree come il bar all’ingresso della cavea, il giardinetto con decorazioni floreali, una food area saranno sempre a disposizione del pubblico. Oltre agli spazi musicali, completano la location anche una zona dedicata a biliardini, tavoli da ping pong e al book crossing. Uno spazio per divertirsi ballando o ascoltando musica, ma anche per rilassarsi lontano dal rumore e dall’agitazione della città.

Food e beverage

Per aperitivo e per cena, il pubblico troverà una scelta completa tra cui un menù di carne cruda declinato tra tartare, dadolata, sushi, rolls e panini. Pizze classiche, ma anche fritti romani con truck dedicati. Un ricco happy hour è poi previsto dalle 18 alle 20. Eccellenze del territorio con birre artigianali, vini e spirits, ma anche cocktail alcolici e analcolici, succhi e soft drink.

Il programma di luglio e agosto

Tra i vari appuntamenti musicali il conduttore radiotelevisivo Rai e attore Savino Zaba reinterpreta i grandi classici, da Nicola Arigliano a Natalino Otto, passando per Fred Buscaglione e Luttazzi (6 luglio); No Funny Stuff con la loro miscela di heavy swing, bluegressive, jug band blues e punk rock Anni ’20 (7 luglio); tra reggae e spettacolo circense The Reaggae Circus di Adriano Bono (8 luglio); il jazz di Marcello Rosa (11 luglio); tra classica contemporanea, jazz e folk la band Errichetta Underground (12 luglio); il DJ set di Klectric tra Hip-Hop, synth pop, electro, techno, dub e funky (14 luglio); Revolucionaria! performance di teatro-canzone di e con Lavinia Mancusi (15 luglio); il reggae di Inna Cantina con Jimmy & Ientu (21 luglio); Amaranto con i canti suoni e balli della tradizione popolare del centro sud Italia, antichi balli e canzoni provenienti dal popolo, come pizziche, tammuriate, tarantelle, saltarelli e serenate (27 luglio) e la Rino Gaetano Band (4 agosto). Sempre presente il DJ resident Mondocane con le sue selezioni da ascoltare e da ballare. Tutti i venerdì dalle ore 18.30 TRAMbusto letterario, che mescola parole sussurrate e storie a voce alta: temi che ci interrogano, libri che ci abitano, autori/autrici con cui confrontarci. E poi jam session, l’aperitivo Poliattivismo dedicato al confronto sulle relazioni e non-monogamie etiche/consensuali, l’appuntamento Poliritmo dedicato alla slam poetry. Tutti i mercoledì alle 19 yoga della risata, un metodo per vivere meglio in linea con la psicologia positiva, sabato 8 luglio Disegni Parlanti un’esposizione delle illustrazioni di Charlin accompagnate dai racconti di Crisperair e molto altro ancora.

Estate al Polo 2023

Fino al 15 settembre

Dalle 18 all’1

Polo Museale dei Trasporti

via Bartolomeo Bossi, 7 – Roma

Ingresso libero

Infoline +393420720089