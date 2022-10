Ardea: lo stadio c’è ma non è in regola

Ardea ha una squadra nel proprio comune che disputa il campionato di serie D ma non ha uno stadio dove disputare le gare ufficiali, o meglio lo stadio c’è ma non è in regola. Il “Comunale” denominato “Marco Mazzucchi” è stato abbandonato per 6 anni dal 2007 al 2013, portato ad uno stato di degrado totale tra sciacallaggio e delinquenza.

Nel 2013 tramite bando veniva concesso alla società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 di ripristinarne la messa in sicurezza. Lavori svolti a proprie spese e poi i tanti campionati, giocati e vinti dalla Promozione fino all’attuale serie D, per la quarta stagione consecutiva. Nove anni dove, dall’allora amministrazione Di Fiori per passare a quella Savarese, oggi tocca al neo sindaco Cremonini risolvere questo problema.

Domenica 2 ottobre si è svolta la gara di campionato Nuova Florida – Sambenedettese, si proprio la storica squadra di San Benedetto del Tronto, che per anni ha giocato nel campionato cadetto d’Italia, la serie B. La gara si è però svolta a porte chiuse, inizialmente si pensava per motivi di ordine pubblico (era prevista una grande affluenza di tifosi della Samb ndr), invece la decisione presa dal Prefetto di Roma è derivata dal fatto che alla richiesta della documentazione il Comune di Ardea avrebbe risposto: “Non l’abbiamo a disposizione”.

Nelle ultime ore i rumors tra tifosi e addetti ai lavori cominciano a far sentire, sui social ma anche nel territorio c’è incredulità e la domanda quindi nasce spontanea: Come è possibile che un ente pubblico come il Comune non abbia le carte in regola di un suo patrimonio come lo stadio?.

Abbiamo fatto una ricerca ed abbiamo trovato delle foto di come era quando fu consegnato alla società sportiva nel 2013 e le abbiamo confrontate con quelle di oggi. Come è possibile che un comune di 50.000 abitanti non abbia una struttura adeguata a partecipare ad un campionato così importante come quello in cui milita la Nuova Florida Calcio?. Senza poi dimenticare che proprio nella passata stagione, quindi qualche mese addietro, la squadra ha sfiorato l’ennesimo salto di categoria, la Lega Pro nei professionisti, giocando la semifinale dei playoff.

Il Mazzucchi nel 2013 Il Mazzucchi nel 2013 Il Mazzucchi nel 2013 Il Mazzucchi oggi Il Mazzucchi oggi

È vero che Ardea da sempre ha disagi, è vero che ci sono priorità più importanti del calcio, ma il calcio è sport, e lo sport vuol dire aggregazione ed è anche grazie a questa realtà chiamata Nuova Florida Calcio che Ardea fa bella figura (sportivamente parlando) nel panorama nazionale e al contempo da la possibilità a bambini, ragazzi e cittadini di divertirsi e quindi la “questione stadio” merita certamente un occhio di riguardo da parte dell’Amministrazione Comunale.

