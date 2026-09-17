Opel prepara una nuova concept car: debutto al Salone di Parigi 2026

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Opel guarda al futuro e sceglie il Salone di Parigi 2026 per anticipare alcuni degli elementi che caratterizzeranno i suoi prossimi modelli. Dal 12 al 18 ottobre, in occasione della 91ª edizione del Mondial de l’Auto, il costruttore tedesco presenterà infatti una nuova concept car, della quale per il momento non sono state diffuse immagini o caratteristiche tecniche.

L’importanza del prototipo va però oltre il semplice esercizio di stile. Secondo Opel, la concept introdurrà infatti soluzioni e caratteristiche distintive destinate a essere riprese sulle future vetture di serie. Un’anticipazione della prossima evoluzione stilistica e tecnologica del marchio di Rüsselsheim.

Lo stand Opel ospiterà anche il debutto nella veste definitiva della GSE 27FE, monoposto GEN4 sviluppata per il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2026/27. La nuova generazione delle vetture da competizione elettriche adotta la trazione integrale permanente, supera gli 800 CV e può raggiungere una potenza di recupero dell’energia di 700 kW.

Parigi rappresenterà inoltre la prima esposizione pubblica della nuova Opel Corsa GSE, che trasferisce sulla produzione di serie parte dell’esperienza maturata dal reparto Motorsport. La hot hatch elettrica condivide il propulsore con Mokka GSE e con la versione da competizione Mokka GSE Rally.

Il motore sviluppa 207 kW, equivalenti a 281 CV, e 345 Nm di coppia, valori che consentono alla Corsa GSE di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Una prestazione che, secondo Opel, la rende la vettura di produzione più veloce dell’attuale gamma.

Concept car, Formula E e Corsa GSE permetteranno così a Opel di riunire nello stesso spazio tre differenti interpretazioni della propria strategia elettrica: la visione dei modelli futuri, lo sviluppo tecnologico attraverso il motorsport e le prestazioni applicate alle vetture stradali.

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