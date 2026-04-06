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Cronaca

Lotus alla Milano Design Week 2026 con “IN PROGRESS”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Lotus torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con “IN PROGRESS”, una mostra immersiva che sarà ospitata dal 22 al 26 aprile presso Haus of Automotive. 

Un progetto che ridefinisce il concetto stesso di performance: non più traguardo statico, ma processo in continua evoluzione, dove design, ingegneria e innovazione si alimentano reciprocamente. 

Elemento distintivo dell’edizione 2026 è la collaborazione con Larusmiani, maison italiana del lusso e founding partner di FuoriConcorso. In questo contesto debutta la Theory 1 nella colorazione bespoke “Au”, concept che unisce heritage e visione futura: un omaggio alle 79 vittorie di Lotus in Formula 1 e alla reinterpretazione contemporanea dell’oro nella cultura milanese del lusso e dell’automotive. 

Accanto all’avveniristica Theory 1, la mostra celebra anche l’eredità del marchio con modelli iconici come la Type 72.
 

Durante l’intera manifestazione, Lotus arricchirà l’installazione con una collaborazione con Carpano, storico marchio del vermouth italiano
 

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