Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Macerata, allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un allenatore 59enne di Morrovalle morto ieri sera improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi nel campo sportivo di San Claudio a Corridonia. Attorno alle 19:30 l’uomo ha avvertito un malore durante il match tra San Claudio e Trodica. Sul posto il personale del 118 ha tentato la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Ancora ignote le cause del malore. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.6

10 Aprile 2018

Gigi Riva, il cardiologo: “Ho provato a salvarlo, ho perso il mio mito”

22 Gennaio 2024

E’ il Pizza day, verità e falsi miti su uno dei cibi preferiti dagli italiani

17 Gennaio 2024

Israele-Gaza, Guterres invoca per la prima volta articolo 99 Carta Onu: cos’è

6 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno