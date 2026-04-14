Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Alcaraz: “Sinner assente a Barcellona? Non sentirò la sua mancanza”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Ho un ottimo rapporto con Jannik, magari non al punto da uscire a pranzo o a cena ma fuori dal campo molto buono. Sia lui che il suo team sono persone splendide. Penso che il nostro modo di essere fuori dal campo non cambierà, lo dimostra il rispetto reciproco che abbiamo”. Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, ha parlato così prima del suo esordio nel torneo Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo è pronto a ripartire dai tornei di casa (poi ci sarà Madrid) per cercare subito il nuovo sorpasso sull’azzurro e tornare in testa al ranking Atp.  

Una buona occasione potrebbe già arrivare in Catalogna, dove Sinner non ci sarà: “Non sentirò la sua mancanza questa settimana. È uno dei giocatori che più mi spinge a migliorare e a realizzare le mie debolezze. Per questo è molto bello averlo come punto di riferimento, ciò non toglie che ogni tanto sia anche bello giocare tornei separati”. Un trionfo a Barcellona permetterebbe allo spagnolo di salire a 13.410 punti, contro i 13.400 di Sinner. In un continuo botta e risposta. 

Prima del grande obiettivo Roland Garros, Alcaraz giocherà anche agli Internazionali di Roma: “Procederò giorno per giorno e ascolterò il mio corpo. Poi prenderò la decisione migliore e cercherò di portare a termine l’intera stagione sulla terra battuta”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il “Premio Internazionale Magna Grecia” al Principe Alberto di Monaco

27 Settembre 2024

Basta McTominay, il Napoli vince di misura a Cagliari

20 Marzo 2026

Brignone bis, vince anche il secondo gigante di Tremblant

3 Dicembre 2023

Sabato 1 settembre secondo “Incontro dell’Accoglienza” a Cori

23 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno