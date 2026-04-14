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Follia nella notte in un campo rom di Roma, baracche a fuoco dopo una lite tra famiglie

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Follia nella notte al campo rom in via dei Gordiani. Al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. 

In quattro, ritenuti gli autori del rogo, hanno tentato di fuggire investendo una donna e un poliziotto sul posto. Accerchiati e aggrediti dagli abitanti del campo, i quattro sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, sul posto insieme alla Polizia Locale, che hanno allontanato tutti per le fiamme già altissime. 

Cento le persone evacuate, mentre non si registrano feriti gravi. Solo la donna, travolta dall’auto in fuga, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Casilino. I quattro arrestati devono rispondere di incendio doloso e lesioni nei confronti dei passanti, degli operatori della Polizia di Stato e dell’autoradio di Porta Maggiore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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