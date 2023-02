Luca Pellegrini passa dalla Juventus alla Lazio

Fisio fit

Operazione da 15 milioni in caso di riscatto, queste le cifre del trasferimento di Luca Pellegrini dalla Juventus alla Lazio. Il terzino sinistro classe 1999 torna in Italia dopo l’esperienza in Bundesliga.

Il ritorno in Serie A avviene dopo il prestito all’Eintracht Frankfurt, avvenuto nella passata sessione di mercato estiva, dove ha collezionato 14 presenze. Negli ultimi cinque anni, Pellegrini ha cambiato altrettante squadre, giocando per Cagliari, Genoa, Juventus, Francoforte ed ora nella capitale con colori biancocelesti, nonostante sia cresciuto nelle giovanili della Roma dal 2011 al 2018, anno in cui scende per 4 volte in campo con la prima squadra.

Il trasferimento di Luca Pellegrini, nel dettaglio, prevede un prestito temporaneo valido fino a giugno del 2023, con diritto di riscatto a 15 milioni pagabili in cinque esercizi. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore avrebbe anche rinunciato a parte dello stipendio per poter abbracciare la causa di Sarri. La sua felicità per tale operazione è rivelata dal profilo TikTok del team della capitale:

“Sono molto felice di essere arrivato nella squadra del mio cuore, non vedo l’ora di abbracciarvi tutti”.

