Il tribunale di Madrid dà ragione alla Superlega…e alla Juventus

In Italia la Juventus viene penalizzata in campionato per le plusvalenze, rimettendoci ben 15 punti. Non esistono però capi d’imputazione, come riferisce anche Gravina, per questa classifica falsata. Mentre si attendeva anche una ” stangata ” dalla l’UEFA, Juve- Real Madrid e Barcellona scoprono che non potranno essere sanzionati da UEFA e FIFA.

I giudici del tribunale di Madrid hanno aggiunto: “Alla luce delle indicazioni che ci sono state messe a disposizione, non ci sembra giustificabile il comportamento dei convenuti a tutela degli interessi generali del calcio europeo. Quella che si avverte è un’azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione dominante”.

Questo é il motivo per cui UEFA e FIFA, non devono e non possono interferire nel prendere decisioni con con azioni , o rilasciare dichiarazioni che impediscano l’ostacolo della SUPERLEGA.