Un pareggio amaro in Salento per i romanisti

Fisio fit

Allo stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero, il Lecce ospita la Roma per la 22^ giornata di serie A in una sfida intermante tra lupi giallorossi.

Nemmeno il tempo di cominciare e Gabriel Strefezza crossa in area per Federico Baschirotto che di testa prende la spalla di Roger Ibañez che scrive il gol dell’1-0 salentino su autogol. A sette minuti di gioco la Roma è già sotto di una rete.

Al quarto d’ora di gara, Strefezza tocca la palla con il braccio nella sua area e per il direttore di gara è calcio di rigore per i capitolini. Dal dischetto va Paulo Dybala che non sbaglia e la Roma fa 1-1 al 17′ minuto.

Da qui fino alla fine del match nessuna delle due squadre riesce più ad imporsi e ai capitolini giunge così un pareggio amaro che non aiuta afini della classifica per la lotta in zona Champions League.

Ai pugliesi invece il punto è comodissimo per continuare nella corsa verso la salvezza e restare ancorati alla metà della classifica.

La prossima sfida per i capitolini sarà in Europa League per il playoff d’andata in casa del Salisburgo alla Red Bull Arena di Wals-Siezenheim, in Austria, il 16 febbraio alle ore 18,45. In campionato invece i ragazzi di mister Mourinho giocheranno il 19 febbraio all’Olimpico contro l’Hellas Verona alle 20,45.

Le formazioni:

LECCE (4-3-3):

Wladimiro Falcone 30, Valentin Gendrey 17, Federico Baschiroto 6, Samuel Umtiti 93, Antonio Gallo 25 (Giuseppe Pezzella 97), Alexis Blin 29, Morten Hjulmand 42 (C), Joan González 16 (Kristoffer Askildsen 7), Gabriel Strefezza 27 (Lameck Banda 22), Lorenzo Colombo 9 (Joel Persson 31), Federico Di Francesco 11 (Remi OUdin 28).

Coach: Marco Baroni

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Christopher Smalling 6, Roger Ibañez 3, Nicola Zalewksi 59, Bryan Cristante 4, Nemanja Matic 8 (Georginio Wijnaldum 25), Stephan El Shaarawy 92, Paulo Dybala 21, Lorenzo Pellegrini 7 (C) (Ola Solbakken 18), Tammy Abraham 9 (Andrea Belotti 11).

Coach: José Mourinho

Reti: 7′ Ibañez autogol (Lecce), 17′ Dybala su rigore (Roma)

Ammonizioni: Strefezza (Lecce), Ibañez (Roma), Colombo (Lecce), González (Lecce), Hjulmand (Lecce)

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna