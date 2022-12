Lo Schiaccianoci: la magia del balletto sulle note di Čajkovskij in live streaming nelle sale The Space Cinema

Continuano gli appuntamenti della stagione 2022-2023 del cartellone della Royal Opera House in diretta via satellite nei The Space Cinema, dal prestigioso palcoscenico di Londra. Il prossimo appuntamento è con il balletto del Royal Ballet Lo Schiaccianoci, giovedì 8 dicembre alle ore 20:15.

La notte della Vigilia di Natale Clara e lo Schiaccianoci vivono le loro avventure magiche sulle note della musica di Čajkovskij: la loro battaglia contro il malvagio Re dei Topi e il loro straordinario viaggio nella dimora della Fata Confetto guideranno gli spettatori in un paese delle meraviglie dalle nuance invernali. Un’atmosfera onirica e una ambientazione d’epoca curate nel minimo dettaglio con coreografie eccezionali realizzate dal cast del The Royal Ballet, diretti da Peter Wright.

‘Lo Schiaccianoci’ mette in scena la magia del Natale dal 1892, anno del debutto a San Pietroburgo, e non ha mai smesso di far sognare con le sue originali atmosfere, grandi e piccini.

La programmazione via satellite e in diretta streaming della Royal Opera House è prevista nei seguenti multisala del circuito The Space Cinema: Trieste (TS), Bologna (BO), Roma Moderno (RM), Silea (TV), The Space Cinema Magliana (RM), Quartucciu (CA), Parma Centro (PR), Montesilvano (PE) e Cerro Maggiore (MI). Il sesto appuntamento è previsto per giovedì 8 dicembre, con ‘Lo Schiaccianoci’ alle ore 20:15.

Per consultare l'intera programmazione e acquistare i biglietti per le singole proiezioni è possibile consultare il sito ufficiale The Space Cinema

