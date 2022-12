Roma: tre incendi ieri, da Cinecittà est a Bastogi bruciano occupazioni e giacigli di fortuna

Giornata di incendi ieri nella Capitale. Da Roma sud est al quartiere Bastogi passando per il vicino comune di Pomezia, ingente è stato il lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Il primo rogo si è sviluppato la sera di martedì, coinvolgendo l’occupazione di viale Antonio Ciamarra, tra i quartieri di Cinecittà est e Torre Maura. Le fiamme sono partite da un alloggio al primo piano e subito circoscritte dai vigili del fuoco accorsi sul posto. A causa dell’incendio, innescato da un corto circuito, i 34 nuclei familiari per un totale di circa 130 persone, sono stati evacuati e lo stabile è stato dichiarato inagibile. Gli occupanti non hanno voluto comunque lasciare lo spazio esterno allo stabile ed hanno dormito in auto.

Un secondo rogo è stato domato dai vigili del fuoco in via Catullo, nel comune di Pomezia. Le fiamme sono divampate alle 2:45 di ieri notte nell’alloggio di edilizia popolare al terzo piano di una delle due palazzine che formato il condominio. L’incendio non ha procurato danni strutturali al palazzo e come per viale Ciamarra non si registrano feriti o intossicati con alcuni residenti che all’arrivo dei soccorsi erano già scesi in strada. Poco dopo le 15 di ieri, infine, nelle palazzine ex Telecom a Bastogi, periferia ovest di Roma, è divampato un altro incendio. Anche in questo caso ad essere interessati dalle fiamme sono stati edifici occupati. In via Giuseppe Piolti de’ Bianchi, infatti, si rifugiano abitualmente, in giacigli di fortuna, persone senza fissa dimora. A bruciare, in questo caso, materiale di risulta ammassato al piano di accesso alle palazzine e da cui si è sprigionato molto fumo.