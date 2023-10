Pomezia, Studenti Pascal e Picasso trasferiti al Selva dei Pini senza navetta scolastica

Il consigliere regionale M5S Adriano Zuccalà e le consigliere comunali M5S di Pomezia Stefania Padula e Luisa Navisse sono andati a trovare gli studenti del liceo Pascal di Pomezia in protesta da lunedì scorso. A causa della mancanza di aule scolastiche, come già successo negli scorsi anni, 5 classi del liceo Pascal e 3 classi del liceo Picasso saranno trasferite presso le aule di Selva dei Pini, su via Pontina.

“È incredibile che l’amministrazione comunale non riesca a trovare soluzioni e non faccia valere i diritti degli studenti nelle sedi opportune, lasciando circa 150 ragazze e ragazzi senza trasporto verso la sede di Selva dei Pini. Il rimpallo di responsabilità con Città metropolitana di Roma Capitale è pittoresco, soprattutto considerando che negli anni passati si è sempre riusciti a trovare un accordo per garantire agli studenti di poter raggiungere in sicurezza le aule. Governare una Città significa conoscerne le problematiche e lavorare per tempo affinché non diventino un’emergenza, ma questa maggioranza sta dimostrando, soprattutto sulla scuola, che non è in grado di farlo.

La sindaca continua a scaricare le responsabilità sugli altri enti e sui partiti di opposizione, ma ciò che sta accadendo a Pomezia in questi giorni è così grave che qualunque scusa non regge. Gli studenti del Pascal stanno facendo lezione all’aperto, oggi sotto la pioggia, nell’indifferenza più totale delle istituzioni. Stanno pagando sulla loro pelle l’incapacità politica di chi governa.

Presenterò già lunedì prossimo in Consiglio regionale una mozione che impegni la Regione Lazio a stanziare fondi per il trasporto pubblico delle città di Pomezia e Ardea, al fine di garantire agli studenti di raggiungere la sede di Selva dei Pini e poi di fare ritorno a casa in orari adeguati all’ingresso e all’uscita delle scuole”, dichiara il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà.