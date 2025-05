Leone XIV, il nuovo Papa che arriva dagli Stati Uniti

Alle 19:15, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha pronunciato l’annuncio solenne: “Habemus Papam”. Il nuovo pontefice, Robert Francis Prevost, ha scelto il nome di Leone XIV, in omaggio a papa Leone XIII, noto per il suo impegno sociale e per la promozione dei diritti dei lavoratori.

Alledal comignolo della Cappella Sistina, annunciando l’elezione del 267° papa della storia. In meno di un’ora, oltre 150.000 persone si sono radunate in piazza San Pietro, pronte a vivere un momento che avrebbe segnato la storia della Chiesa.

Alle 19:23, Leone XIV è apparso al balcone della Basilica di San Pietro , accolto da un’ovazione della folla. Con voce calma e ferma, ha pronunciato le sue prime parole: “La pace sia con tutti voi, fratelli e sorelle carissimi“. Un saluto che ha richiamato il messaggio del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio.

Chi è Leone XIV, il Papa statunitense

Robert Francis Prevost è nato a Chicago il 14 settembre 1955. Ordinato sacerdote agostiniano, ha dedicato gran parte della sua vita alla missione in Perù, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di vescovo di Chiclayo. È stato anche prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Il suo pontificato si preannuncia come un cammino di rinnovamento, con un forte impegno per la pace, la giustizia sociale e l’inclusione. Leone XIV si presenta come un pontefice vicino alle periferie, attento alle sfide del nostro tempo e pronto a guidare la Chiesa con coraggio e speranza.