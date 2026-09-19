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Gp Austria, oggi qualifiche e gara Sprint: orari e dove vederle in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 19 settembre, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring – in diretta tv e streaming. Nell’ultima gara disputata domenica scorsa, a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez con la Ducati del team Gresini e alla Ktm di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti. 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp d’Austria di MotoGp sono in programma oggi, sabato 19 settembre. La griglia di partenza si definirà a partire dalle ore 10.50, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15. 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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