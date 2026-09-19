Verissimo, al via oggi sabato 19 settembre: gli ospiti di Silvia Toffanin

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Torna il doppio appuntamento del weekend con Silvia Toffanin e Verissimo. Oggi, sabato 19, e domani, domenica 20 settembre, torna su Canale 5 il talk show. Al centro della nuova stagione le storie e i racconti inediti dei protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’attualità.

Silvia Toffanin accoglie Riccardo Scamarcio, premiato come migliore attore all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione ‘Orizzonti’, per il film ‘I figli della scimmia’. Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, parlerà per la prima volta in televisione della sua storia e racconterà la sua verità sul cosiddetto ‘Pandoro gate’.

Prima intervista televisiva anche per Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. Inoltre, in studio lo scrittore Mauro Corona, fresco di pubblicazione di un libro molto intenso, dal titolo ‘Felice’ e Sabrina Soussi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’.

Nell’appuntamento domenicale, tutte le emozioni di Ilary Blasi, che lo scorso 13 settembre ha sposato l’imprenditore Bastian Müller ed è in onda su Canale 5 con la nuova stagione di ‘Grande Fratello Vip’. Con lei le opinioniste del reality: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

A Verissimo aprirà il suo cuore, in un’intervista senza filtri, Emanuele Filiberto. In studio anche Alessandra Mussolini, pronta al debutto, come opinionista, nella nuova edizione del dating show ‘Uomini e Donne’.

Spazio poi a una grande campionessa, Chiara Pellacani, entrata nella storia dei tuffi, con i suoi 5 ori vinti agli ultimi campionati europei di Parigi 2026. Infine, la dolorosa testimonianza di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dall’ex fidanzato nel 2024, a cui dopo la recente sentenza d’appello è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni.

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