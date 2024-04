“Lelep” è il nuovo EP di Giovepolo

Dal 5 aprile 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “LELEP”, il nuovo EP di Giovepolo, dal quale è estratto il singolo “Il sogno di una vita”.

“Il sogno di una vita” è un brano nato nel febbraio 2020 ed è una dedica d’amore verso quella persona che ti sta accanto, che rappresenta il tuo porto sicuro: la sensazione è quella di aver trovato LA persona per la vita.

Il videoclip de “Il sogno di una vita” è molto semplice ed essenziale: non c’è una storia alla base, protagonista è la canzone, con quattro integrali in bianco e nero, che occupano lo schermo per tutta la durata del brano.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D6sbCQY_-Oc

“LELEP” è un EP nato come omaggio al padre del cantautore veneziano, da tutti chiamato LELE, che è venuto a mancare nel 2022; un appassionato di musica e da sempre il primo fan e supporter dell’artista. L’EP è una raccolta di alcuni dei suoi brani preferiti: i primi tre sono di produzione più recente, mentre i restanti tre risalgono a qualche anno fa ma non erano mai stati pubblicati. Questo progetto rappresenta un modo personale e intimo per ringraziare un genitore di cui si sentirà sempre la mancanza.

Spiega l’artista a proposito dell’EP: «“LELEP” è l’EP a cui ho lavorato in studio in quest’ultimo anno. Dal punto di vista emotivo è senza dubbio il mio lavoro più sentito: ho infatti deciso di raccogliere i 3 brani a cui ho lavorato negli ultimi mesi e 3 brani che avevo già registrato precedentemente in studio in un EP unico in omaggio a mio papà, chiamato LELE da tutti, che è mancato nel luglio 2022; erano i suoi brani preferiti, ed era la prima persona a cui chiedevo un’opinione quando scrivevo qualcosa di nuovo.

Ci tengo a ringraziare particolarmente il mio produttore Cris Bacco per il supporto e tutti i musicisti che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto».

Tracklist

1 – Senza di Te (Without You)

2 – Il Sogno di una Vita

3 – Una Questione Di…

4 – Cos’è l’Amore

5 – Soli Non Conviene

6 – Ti Sento in Me

Biografia

Giovepolo, Giovanni Polo, nasce a Camposampiero (PD) il 17-06-1991. Vive da sempre a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.

Da piccolo fa un corso di batteria, ma molla quasi subito, più attratto dallo sport, che ha sempre praticato con grande passione e che è stato anche oggetto di studi (Scienze Motorie).

Avendo entrambi i genitori appassionati di musica e vedendo le numerose chitarre del padre, ai tempi del liceo, apprende da un amico gli accordi base di chitarra.

Piano piano, continua da autodidatta e scrive di pari passo le prime composizioni, lasciate in un cassetto.

Dal 2017 i brani iniziano ad aumentare, fino a che nel 2020, per passione personale, decide di rivolgersi a uno studio di registrazione, lo Studio2 di Padova.

Qui entra in contatto col produttore Cristopher Bacco, con cui collabora tuttora e con cui arriva a produrre il primo singolo “In Prima Fila” uscito nel gennaio 2021.

